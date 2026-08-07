Rullesæt, Grå
Mikrofiber ruller i 2 dele til skånsom rengøring af alle typer hårde guve. Stor absorberingsevne og holdbarhed. Kan maskinvaskes ved op til 60 grader.
Mikrofiber ruller i 2 dele til skånsom rengøring af alle typer hårde guve. Stor absorberingsevne og holdbarhed. Kan maskinvaskes ved op til 60 grader. Fås i 2 varianter: gul og grå. Dette betyder at de kan bruges til forskellige opgaver. F.eks. en til badeværelse og en til køkken.
Funktioner og fordele
100% førsteklasses mikrofibre
To forskellige farver (gul og grå)
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|300 x 60 x 60
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- Forseglet parket.