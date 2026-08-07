Rullesæt, Grå

Mikrofiber ruller i 2 dele til skånsom rengøring af alle typer hårde guve. Stor absorberingsevne og holdbarhed. Kan maskinvaskes ved op til 60 grader.

Mikrofiber ruller i 2 dele til skånsom rengøring af alle typer hårde guve. Stor absorberingsevne og holdbarhed. Kan maskinvaskes ved op til 60 grader. Fås i 2 varianter: gul og grå. Dette betyder at de kan bruges til forskellige opgaver. F.eks. en til badeværelse og en til køkken.

Funktioner og fordele
100% førsteklasses mikrofibre
To forskellige farver (gul og grå)
Specifikationer

Teknisk data

Farve hvid
Vægt (kg) 0,2
Vægt inkl. emballage (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 300 x 60 x 60
Anvendelsesområder
  • Hårde gulve
  • Forseglet parket.