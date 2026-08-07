Mikrofiber ruller i 2 dele til skånsom rengøring af alle typer hårde guve. Stor absorberingsevne og holdbarhed. Kan maskinvaskes ved op til 60 grader. Fås i 2 varianter: gul og grå. Dette betyder at de kan bruges til forskellige opgaver. F.eks. en til badeværelse og en til køkken.