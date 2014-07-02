Rundbørste sæt, 4 stk

Børstesæt med 4 runde farvekodede børster til Kärcher damprensere. Særligt velegnet til rengøring af armaturer og fuger i køkken og bad med mere vanskeligt snavs som kalk, fedt og sæberester.

Børstesæt med 4 runde farvekodede børster til Kärcher damprensere. Særligt velegnet til rengøring af armaturer og fuger i køkken og bad med mere vanskeligt snavs som kalk, fedt og sæberester.

Funktioner og fordele
2 forskellige farver – rød og sort
  • Hygiejnisk rengøring af forskellige områder (sanitet, køkken, armaturer m.m.)
Børster i høj kvalitet
  • Fjerner nemt genstridigt snavs
  • Slidstærke børster med lang levetid
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 26 x 26 x 40
Videoer
Anvendelsesområder
  • Arbejdsområder i køkkenet
  • Renser afløb.
  • Håndvask / vask
  • Armaturer
  • Toilet.
  • Svært tilgængelige områder (hjørner, sprækker, huller etc.)
  • Badeværelse.