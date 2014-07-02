Rundbørste sæt, 4 stk
Børstesæt med 4 runde farvekodede børster til Kärcher damprensere. Særligt velegnet til rengøring af armaturer og fuger i køkken og bad med mere vanskeligt snavs som kalk, fedt og sæberester.
Børstesæt med 4 runde farvekodede børster til Kärcher damprensere. Særligt velegnet til rengøring af armaturer og fuger i køkken og bad med mere vanskeligt snavs som kalk, fedt og sæberester.
Funktioner og fordele
2 forskellige farver – rød og sort
- Hygiejnisk rengøring af forskellige områder (sanitet, køkken, armaturer m.m.)
Børster i høj kvalitet
- Fjerner nemt genstridigt snavs
- Slidstærke børster med lang levetid
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|26 x 26 x 40
Videoer
Anvendelsesområder
- Arbejdsområder i køkkenet
- Renser afløb.
- Håndvask / vask
- Armaturer
- Toilet.
- Svært tilgængelige områder (hjørner, sprækker, huller etc.)
- Badeværelse.