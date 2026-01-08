Fejesidebørster med en børstekonstruktion, der består af standardbørster og børster, der er tre gange hårdere, er ideelle til at løsne og feje vådt affald op. Vi anbefaler, at du fx bruger disse til at feje blade op, der er blevet våde af regnen og sidder fast på jorden. Sidebørsterne er velegnede til S 4 til S 4 Twin push fejemaskiner.