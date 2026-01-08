S 4 fejesidebørster til vådt affald
To fejesidebørster med speciel børstekonstruktion til vådt affald. Velegnet til S 4 og S 4 Twin push fejemaskiner.
Fejesidebørster med en børstekonstruktion, der består af standardbørster og børster, der er tre gange hårdere, er ideelle til at løsne og feje vådt affald op. Vi anbefaler, at du fx bruger disse til at feje blade op, der er blevet våde af regnen og sidder fast på jorden. Sidebørsterne er velegnede til S 4 til S 4 Twin push fejemaskiner.
Funktioner og fordele
Speciel børstekonstruktion, der består af en blanding af standardbørster og børstehår, der er tre gange hårdere.
- Forbedret kraft til at løsne og feje vådt affald op.
- Selv fint affald bliver fejet med op.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|2
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|250 x 250 x 50
Anvendelsesområder
- Stier.
- Fjerner alle typer vådt og tørt dagligdags snavs.