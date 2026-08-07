Sæt af mikrofiberklude bestående af en gulvklud og et mikrofiberovertræk til håndmundstykket. Optager og fjerner snavset endnu bedre. Gulvkluden kan bruges sammen med standard-gulvmundstykket og med det store gulvmundstykke på Kärchers damprensere. Overtrækket trækkes helt enkelt over håndmundstykket, og maskinen er klar til brug. Perfekt rengøring af alle flise-, naturstens-, linoleum- og PVC-gulve.