Sæt af mikrofiberklude
Sæt af mikrofiberklude bestående af en gulvklud og et mikrofiberovertræk til håndmundstykket. Til endnu bedre optagelse af snavs.
Sæt af mikrofiberklude bestående af en gulvklud og et mikrofiberovertræk til håndmundstykket. Optager og fjerner snavset endnu bedre. Gulvkluden kan bruges sammen med standard-gulvmundstykket og med det store gulvmundstykke på Kärchers damprensere. Overtrækket trækkes helt enkelt over håndmundstykket, og maskinen er klar til brug. Perfekt rengøring af alle flise-, naturstens-, linoleum- og PVC-gulve.
Funktioner og fordele
Gulvklud af mikrofibrer.
Mikrofiberovertræk til håndværktøj.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|hvid
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|200 x 125 x 45
Anvendelsesområder
- Arbejdsområder i køkkenet
- Vægklinker
- Brusebad / badekar
- Kogeplader.
- Emhætter.
- Køleskab ude og inde
- Hårde gulve
- Køkkener.