SC tekstilpleje-mundstykke
Tekstilpleje-mundstykke til opfriskning og udglatning af tøj og tekstiler samt effektiv fjernelse af lugt. Med integreret fnugfjerner.
Tekstilpleje-mundstykke til opfriskning og udglatning af tøj og tekstiler samt effektiv fjernelse af lugt. Det praktiske tekstilpleje-mundstykke kan bruges på tøj og tekstiler, der alerede hænger på stativ - et praktisk og pladsbesparende arrangement. Den integrerede fnugfjerner fjerner fnug på et øjeblik.
Funktioner og fordele
Fnugfjerner
- Kan nemt fjerne fnug og hår fra tekstiler
Ensartet dampniveau i tekstilpleje mundstykket
- Mulighed for optimal glatning af tekstiler
- Mulighed for optimal opfriskning af tekstiler
Slankt design
- Nemt at stryge ærmer
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|340 x 43 x 39
Kompatible maskiner
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix (yellow)
- SC 3 EasyFix Premium (Homeline)
- SC 3 EasyFix Premium (yellow) *EU
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium (Homeline)
- SC 4 EasyFix Premium Strygejern (Homeline)
- SC 4 EasyFix Strygejern
- SC 4 Premium
- SC 4 Premium + Iron Kit
- SC 5
- SC 5 + Iron Kit
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix Iron
- SC 5 EasyFix Premium (Homeline)
- SC 5 EasyFix Premium Strygejern (Homeline)
- SC 5 EasyFix Strygejern
- SC 5 Premium
- SI 4 EasyFix Premium Strygejern (Homeline)
- SI 4 EasyFix Strygejern
- SI 4 Iron Kit
Anvendelsesområder
- Opfriske tøj og andre tekstiler (f.eks. gardiner, jakker m.m.)
- Beklædning der er egnet til strygning.
- Erstatningsfiltersæt til luftrenser AF 20 - til indendørs luftrensning
- Støvsugning af tørt snavs.