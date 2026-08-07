SC tekstilpleje-mundstykke

Tekstilpleje-mundstykke til opfriskning og udglatning af tøj og tekstiler samt effektiv fjernelse af lugt. Med integreret fnugfjerner.

Tekstilpleje-mundstykke til opfriskning og udglatning af tøj og tekstiler samt effektiv fjernelse af lugt. Det praktiske tekstilpleje-mundstykke kan bruges på tøj og tekstiler, der alerede hænger på stativ - et praktisk og pladsbesparende arrangement. Den integrerede fnugfjerner fjerner fnug på et øjeblik.

Funktioner og fordele
Fnugfjerner
  • Kan nemt fjerne fnug og hår fra tekstiler
Ensartet dampniveau i tekstilpleje mundstykket
  • Mulighed for optimal glatning af tekstiler
  • Mulighed for optimal opfriskning af tekstiler
Slankt design
  • Nemt at stryge ærmer
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 340 x 43 x 39
Anvendelsesområder
  • Opfriske tøj og andre tekstiler (f.eks. gardiner, jakker m.m.)
  • Beklædning der er egnet til strygning.
  • Erstatningsfiltersæt til luftrenser AF 20 - til indendørs luftrensning
  • Støvsugning af tørt snavs.