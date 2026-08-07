Scrambleren knuser tørispellets til mindre partikler. Dette gør det muligt at rengøre sarte overflader skånsomt. Scrambleren monteres direkte mellem maskinen og stråleslangen. På den måde er den ikke i vejen ved håndtering af betjeningshåndtaget. Graden af knusning kan tilpasses individuelt ved hjælp af udskiftelige skæreplader.