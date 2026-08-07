Scrambler, L2P.
Scrambleren knuser tørispellets til mindre partikler. Dette gør det muligt at rengøre sarte overflader skånsomt.
Scrambleren knuser tørispellets til mindre partikler. Dette gør det muligt at rengøre sarte overflader skånsomt. Scrambleren monteres direkte mellem maskinen og stråleslangen. På den måde er den ikke i vejen ved håndtering af betjeningshåndtaget. Graden af knusning kan tilpasses individuelt ved hjælp af udskiftelige skæreplader.
Specifikationer
Teknisk data
|Vægt (g)
|450
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|135 x 45 x 45