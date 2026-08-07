Scrubbing brush
Den alsidige skrubbebørste til mobil rengøring, fjerner stædig snavs hurtigt og grundigt. Den kan sidde direkte på pistolgrebet på højtryksrenseren.
Scrubbing brush er god til at løsne og vaske stædigt snavs væk hurtigt og nemt, såsom klæbrig film af pollen på havemøbler eller indkapslet snavs. Kombinationen af trykstråle og børster sikrer især kraftfuld rengøringsstyrke, selv til hurtig rengøring. Steder man kan bruge den er f.eks. havemøbler, cykler og andre udendørs udstyr. Børsten kan sættes direkte på pistolgrebet. Med sin anti-slip profil og ergonomiske figur, passer børsten behageligt i hånden til sikkert arbejde uden udmattelse. Fordi vand kun er brugt når pistolgrebet på maskinen er aktiveret, kan vandforbruget kontrolleres meget effektivt og individuelt. På denne måde bliver batteriet også bevaret samtidigt. Scrubbing brush passer godt sammen med alle mobile udendørs OC 3 rengøringsmaskiner.
Funktioner og fordele
Stabile børstehår og effektive trykstråler.Kraftfuld og grundig fjernelse af selv det mest stædige snavs. Snavset er løsnet og vasket væk direkte.
ergonomisk form med skridsikker profil.Behagelig og nem at holde til sikker og træthedsfri. Lav vægt gør arbejdet bekvemt.
Kan monteres til pistolgrebet.Enhåndet betjening for bedre fleksiblitet.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|169 x 53 x 21
Anvendelsesområder
- Cykler
- Have/terrasse/balkon møbler
- Vandrestøvler
- Klapvogne
- Trækvogne og løbehjul
- Telt og andet campingudstyr
- Blomsterkasser.