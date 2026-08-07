Scrubbing brush er god til at løsne og vaske stædigt snavs væk hurtigt og nemt, såsom klæbrig film af pollen på havemøbler eller indkapslet snavs. Kombinationen af trykstråle og børster sikrer især kraftfuld rengøringsstyrke, selv til hurtig rengøring. Steder man kan bruge den er f.eks. havemøbler, cykler og andre udendørs udstyr. Børsten kan sættes direkte på pistolgrebet. Med sin anti-slip profil og ergonomiske figur, passer børsten behageligt i hånden til sikkert arbejde uden udmattelse. Fordi vand kun er brugt når pistolgrebet på maskinen er aktiveret, kan vandforbruget kontrolleres meget effektivt og individuelt. På denne måde bliver batteriet også bevaret samtidigt. Scrubbing brush passer godt sammen med alle mobile udendørs OC 3 rengøringsmaskiner.