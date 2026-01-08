SE fleecefilterpose KFI 657
Ekstremt holdbar fleecefilterpose, ideel til støvsugning af fint og groft snavs. Egnet til Kärcher Home & Garden spray ekstraktoin tæpperensere.
KFI 657 fleecefilterposerne blev speciallavet til Kärcher Home & Garden SE 5 og SE 6 Signature Line samt SE 5.100 og SE 6.100 tæpperensere. Poserne er ekstremt holdbare og sikrer imponerende høj sugestyrke og støvfiltrering. De er også egnet til krævende anvendelser, f.eks. til støvsugning af groft og fugtigt snavs. Der er 4 poser inkluderet i leveringsomfanget.
Funktioner og fordele
Egnet til Kärcher tæpperensere i SE 5 og SE 6 Signature Line og SE 5.100 og SE 6.100 områderne.
Trelags fleece materiale.
- Til høj sugeevne og høj støvfiltrering under brug.
Ekstremt rivefast, ideel til kraftig anvendelse.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|4
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|0,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|425 x 530 x 12
Anvendelsesområder
- Støvsugning af tørt snavs.