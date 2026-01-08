KFI 657 fleecefilterposerne blev speciallavet til Kärcher Home & Garden SE 5 og SE 6 Signature Line samt SE 5.100 og SE 6.100 tæpperensere. Poserne er ekstremt holdbare og sikrer imponerende høj sugestyrke og støvfiltrering. De er også egnet til krævende anvendelser, f.eks. til støvsugning af groft og fugtigt snavs. Der er 4 poser inkluderet i leveringsomfanget.