Sidebørster til vådt forhold
To fejesidebørster med en speciel børstekonfiguration til våde forhold. Velegnet til S 500 til S 650 fejemaskiner.
Sidebørsterne med en børstekonfiguration, der består af standardbørster og børster, der er tre gange hårdere, er ideelle til at løsne og feje vådt affald op. Vi anbefaler, at bruge disse børster til at feje blade op, der er blevet våde af regn og sidder fast på jorden. Sidebørsterne er velegnede til S 500 til S 650 fejemaskiner.
Funktioner og fordele
Speciel børstekonstruktion, der består af en blanding af standardbørster og børstehår, der er tre gange hårdere.
- Forbedret kraft til at løsne og feje vådt affald op.
- Selv fint affald bliver fejet med op.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|Grå
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|252 x 252 x 51
Anvendelsesområder
- Stier.
- Fjerner alle typer vådt og tørt dagligdags snavs.