Skulderstrop
Reducer din belastning med den komfortable og ergonomiske skulderstrop, så du kan arbejde i lange perioder uden udmattelse. Kompatibel med mange af Kärchers batteridrevne haveredskaber.
Den ergonomiske skulderstrop giver dig mulighed for at arbejde med Kärchers batteridrevne haveredskaber i længere perioder uden at føle den fysiske belastning. Det er behageligt at have på og tager vægten af brugeren. Kompatibel med ukrudtsfjerner WRE 4 Batteri, WRE 18-55, løvblæsere og blæser BLV 36-240 og BLV 18-200 samt andre batteridrevne haveredskaber.
Funktioner og fordele
Skulderpude belagt med gummi
- For maksimal arbejdskomfort.
Justerbar skulderrem
- Kan justeres til forskellige kropsstørrelser.
Sikkerhedslås
- Hvis værktøjet trækker for meget, åbnes remmen uafhængigt.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|240 x 60 x 50