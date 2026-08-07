Den ergonomiske skulderstrop giver dig mulighed for at arbejde med Kärchers batteridrevne haveredskaber i længere perioder uden at føle den fysiske belastning. Det er behageligt at have på og tager vægten af brugeren. Kompatibel med ukrudtsfjerner WRE 4 Batteri, WRE 18-55, løvblæsere og blæser BLV 36-240 og BLV 18-200 samt andre batteridrevne haveredskaber.