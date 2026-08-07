Skulderstrop

Reducer din belastning med den komfortable og ergonomiske skulderstrop, så du kan arbejde i lange perioder uden udmattelse. Kompatibel med mange af Kärchers batteridrevne haveredskaber.

Den ergonomiske skulderstrop giver dig mulighed for at arbejde med Kärchers batteridrevne haveredskaber i længere perioder uden at føle den fysiske belastning. Det er behageligt at have på og tager vægten af brugeren. Kompatibel med ukrudtsfjerner WRE 4 Batteri, WRE 18-55, løvblæsere og blæser BLV 36-240 og BLV 18-200 samt andre batteridrevne haveredskaber.

Funktioner og fordele
Skulderpude belagt med gummi
  • For maksimal arbejdskomfort.
Justerbar skulderrem
  • Kan justeres til forskellige kropsstørrelser.
Sikkerhedslås
  • Hvis værktøjet trækker for meget, åbnes remmen uafhængigt.
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 0,2
Vægt inkl. emballage (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 240 x 60 x 50