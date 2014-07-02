Skumdyse, 1200 l/h -
Kort, handy strålerør med regulerbar sprøjtevinkel og indbygget 1 l beholder til rengøringsmiddel. Den kompakte model er særdeles velegnet til påføring af skum på køretøjer.
Kort, handy strålerør med regulerbar sprøjtevinkel og indbygget 1 l beholder til rengøringsmiddel. Den kompakte model er særdeles velegnet til påføring af skum på køretøjer. Yderligere udstyr: Drejelig tilslutning (M 22 x 1,5) og trinløs regulering af rengøringsmiddel på drejeknap direkte på strålerøret.
Specifikationer
Teknisk data
|Pumpehastighed (l/h)
|max. 1200
|Maksimalt tryk (bar)
|180
|Temperatur (°C)
|max. 60
|Tilslutningsgevind
|M22 x 1,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,7