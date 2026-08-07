Skumlansen Foam lance TR Advanced 2 er specielt designet til vores højtryksrensere uden servostyring, som har en flowrate på 700 til 800 l/t. Dens robuste hoveddel lavet af højkvalitets Ecobrass tillader også brug af aggressive rengøringsmidler, som kan doseres præcist i 3 trin. En integreret lukker forhindrer effektivt utilsigtet justering af rengøringsmiddeldoseringsenheden, mens sprøjtevinklen kan justeres fleksibelt. Derudover har skumlansen en ergonomisk og særlig stabil rengøringsmiddelbeholder med stor påfyldningsåbning og en ekstra gribemulighed ved halsen.