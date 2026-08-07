Skumdyse Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h

Specielt designet til brug med aggressive rengøringsmidler: Højkvalitets skumlanse Foam lance TR Advanced 3 med justering af sprøjtevinkel og Ecobrass til højtryksrensere fra Kärcher.

Let håndtering, meget god skumkvalitet og takket være et hovedstykke lavet af Ecobrass meget modstandsdygtig over for aggressive rengøringsmidler: Vores robuste og meget højkvalitets skumlanse Foam lance TR Advanced 3 til højtryksrensere fra Kärcher med servostyringsfunktion og flowrate på 900 til 2500 l/t. Skumlansen har en ergonomisk og særlig stabil rengøringsmiddelbeholder med stor åbning til påfyldning og en ekstra gribemulighed ved halsen. Takket være den præcise 3-trins doseringsmulighed via en integreret lukker er utilsigtet justering af rengøringsmiddeldoseringsenheden praktisk talt udelukket. Afhængigt af applikationen kan sprøjtevinklen justeres fleksibelt.

Specifikationer

Teknisk data

Pumpehastighed (l/h) 900 - 2500
Dysestørrelse ( ) 38
Maksimalt tryk (bar) 300
Dossering (%) 1 - 2 - 4
Tankvolumen (l) 1
Temperatur (°C) max. 60
Tilslutningsgevind EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 0,8
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