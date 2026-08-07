Skumdyse Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h
Specielt designet til brug med aggressive rengøringsmidler: Højkvalitets skumlanse Foam lance TR Advanced 3 med justering af sprøjtevinkel og Ecobrass til højtryksrensere fra Kärcher.
Let håndtering, meget god skumkvalitet og takket være et hovedstykke lavet af Ecobrass meget modstandsdygtig over for aggressive rengøringsmidler: Vores robuste og meget højkvalitets skumlanse Foam lance TR Advanced 3 til højtryksrensere fra Kärcher med servostyringsfunktion og flowrate på 900 til 2500 l/t. Skumlansen har en ergonomisk og særlig stabil rengøringsmiddelbeholder med stor åbning til påfyldning og en ekstra gribemulighed ved halsen. Takket være den præcise 3-trins doseringsmulighed via en integreret lukker er utilsigtet justering af rengøringsmiddeldoseringsenheden praktisk talt udelukket. Afhængigt af applikationen kan sprøjtevinklen justeres fleksibelt.
Specifikationer
Teknisk data
|Pumpehastighed (l/h)
|900 - 2500
|Dysestørrelse ( )
|38
|Maksimalt tryk (bar)
|300
|Dossering (%)
|1 - 2 - 4
|Tankvolumen (l)
|1
|Temperatur (°C)
|max. 60
|Tilslutningsgevind
|EASY!Lock
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,8