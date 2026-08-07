Let håndtering, meget god skumkvalitet og takket være et hovedstykke lavet af Ecobrass meget modstandsdygtig over for aggressive rengøringsmidler: Vores robuste og meget højkvalitets skumlanse Foam lance TR Advanced 3 til højtryksrensere fra Kärcher med servostyringsfunktion og flowrate på 900 til 2500 l/t. Skumlansen har en ergonomisk og særlig stabil rengøringsmiddelbeholder med stor åbning til påfyldning og en ekstra gribemulighed ved halsen. Takket være den præcise 3-trins doseringsmulighed via en integreret lukker er utilsigtet justering af rengøringsmiddeldoseringsenheden praktisk talt udelukket. Afhængigt af applikationen kan sprøjtevinklen justeres fleksibelt.