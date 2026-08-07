Skumdyse Advanced
Kort, praktisk skumlanse med justerbar sprøjtevinkel og 1 liters rengøringsmiddelbeholder. Ideel til rengøring af biler på grund af dens kompakte design.
Kort, praktisk skumlanse med justerbar sprøjtevinkel og 1 liters rengøringsmiddelbeholder. Kärcher skumlansen er ideel til rengøring af biler på grund af dens kompakte design. Yderligere funktioner: Roterende kobling (M 22 x 1,5) og variabel dosering af rengøringsmiddel via kontrol på lansen.
Specifikationer
Teknisk data
|Dysestørrelse ( )
|25
|Maksimalt tryk (bar)
|300
|Temperatur (°C)
|max. 60
|Tilslutningsgevind
|M22 x 1,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,8