Kort, praktisk skumlanse med justerbar sprøjtevinkel og 1 liters rengøringsmiddelbeholder. Kärcher skumlansen er ideel til rengøring af biler på grund af dens kompakte design. Yderligere funktioner: Roterende kobling (M 22 x 1,5) og variabel dosering af rengøringsmiddel via kontrol på lansen.