Skumdyse Advanced

Kort, praktisk skumlanse med justerbar sprøjtevinkel og 1 liters rengøringsmiddelbeholder. Ideel til rengøring af biler på grund af dens kompakte design.

Kort, praktisk skumlanse med justerbar sprøjtevinkel og 1 liters rengøringsmiddelbeholder. Kärcher skumlansen er ideel til rengøring af biler på grund af dens kompakte design. Yderligere funktioner: Roterende kobling (M 22 x 1,5) og variabel dosering af rengøringsmiddel via kontrol på lansen.

Specifikationer

Teknisk data

Dysestørrelse ( ) 25
Maksimalt tryk (bar) 300
Temperatur (°C) max. 60
Tilslutningsgevind M22 x 1,5
Vægt inkl. emballage (kg) 0,8
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