Ved brug sammen med vores RM 838 VehiclePro skumrens vil den nyudviklede Basic 1 skumlanse i fremtiden sænke dit rengøringsmiddelforbrug med omkring 50%. Den er designet til højtryksrensere uden servostyringsfunktion og med en flowrate på 350 til 600 liter i timen, og den imponerer med fremragende skumkvalitet, enkel håndtering og materialer af høj kvalitet såsom messingbasen, som også sikrer en lang levetid. Præcis dosering kan reguleres i tre trin ved hjælp af en integreret plade, som også effektivt forhindrer utilsigtet justering. Den robuste og ergonomiske rengøringsmiddelbeholder, som også er meget stabil på grund af sin form, har en stor åbning til påfyldning, et flertrådsgevind, så den kan udskiftes hurtigt, og en ekstra gribemulighed på halsen.