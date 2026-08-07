Højkvalitets forarbejdning og brugen af robuste komponenter, såsom en messingbase, garanterer en lang levetid for vores nyudviklede Basic 2 skumlanse. Maskinen er designet til højtryksrensere, der har en flowrate på 700 til 800 liter i timen og ikke har vores servostyringsfunktion, og den imponerer med enestående skumkvalitet. Samtidig reduceres dit rengøringsmiddelforbrug med omkring halvdelen ved brug af vores RM 838 VehiclePro skumrens. En integreret plade muliggør præcis, tre-trins justering af doseringen og eliminerer muligheden for utilsigtet justering. Derudover er den stabile, robuste og ergonomiske rengøringsmiddelbeholder også meget nem at fylde takket være dens store åbning og er hurtig at udskifte.