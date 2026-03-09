Skumdyse med ekstra kraftfuld skum til nem rengøring af alle former for overflader som f.eks. lak, glas og sten. Perfekt til køretøjer, drivhuse, havemøbler, facader, trapper, campingvogne, stier, mure, persienner, terrasser, indkørsler m.m. Beholderen har et volumen på 0,3 liter. Kärcher rengøringsmiddel hældes direkte i dysen, skumdysen sættes på sprøjtepistolen, og skummet påføres herfra. Velegnet til alle Kärchers højtryksrensere til privat brug i serierne K2 - K7. Ideel til brug sammen med Kärcher Ultra Foam Cleaner.