Skumdyse, indpakket, 0,3 l
Skumdyse med ekstra kraftfuld skum til nem rengøring af alle former for overflader som f.eks. lak, glas og sten. Perfekt til køretøjer, drivhuse, havemøbler, facader, trapper, campingvogne, stier, mure, persienner, terrasser, indkørsler m.m. Beholderen har et volumen på 0,3 liter. Kärcher rengøringsmiddel hældes direkte i dysen, skumdysen sættes på sprøjtepistolen, og skummet påføres herfra. Velegnet til alle Kärchers højtryksrensere til privat brug i serierne K2 - K7. Ideel til brug sammen med Kärcher Ultra Foam Cleaner.
Funktioner og fordele
Nem udskiftning af forskellige RM
- Let at anvende
Kraftfuldt vedhængende skum
- Ubesværet rengøring af alle overflader
Gennemsigtig beholder til rengøringsmiddel
- Indholdet er altid synligt
Justerbar dyse
- Til nem rengøring
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|Antracit
|Vægt (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|265 x 265 x 90
Anvendelsesområder
- Have/terrasse/balkon møbler.
- Udestuer
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.
- Terrasse
- Facade
- Til rengøring af udendørs trapper og større havestier.
- (Have) indgange, indkørsler.
- Autocampere
- Trapper