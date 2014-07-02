Slangeoprulningssæt til HD benzin maskine, 30 m
Tilbygningssæt til slangetromle, anbringes direkte på apparatet. Den perfekte løsning til sikker og pladsbesparende opbevaring af højtryksslangerne.
Tilbygningssæt til slangetromle, anbringes direkte på apparatet. Den perfekte løsning til sikker og pladsbesparende opbevaring af højtryksslangerne. Inklusive forbindelsesslange til højtryksudløbet på apparatet. Kan også drejes under tryk. Tilslutning: 22 x 1,5.
Specifikationer
Teknisk data
|Længde (m)
|30
|Farve
|sort
|Vægt inkl. emballage (kg)
|7,5
Scope of supply
- Slangeoprul.
- Tilslutningsslange