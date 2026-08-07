Slibende kludesæt til gulvmundstykke EasyFix
EasyFix slibende gulvrengøringsklude fjerner selv genstridige pletter fra ridsefaste stengulve. Krog-og-løkke-systemet tillader nem fastgørelse og fjernelse uden kontakt med snavs.
Med EasyFix slibende gulvrengøringskludesæt forsvinder alle pletter fra ridsefaste stengulve. Sættet indeholder 2 højabsorberende gulvrengøringsklude i mikrofiber, der sikrer fremragende og hygiejniske rengøringsresultater. Gulvrengøringskludene fastgøres ganske enkelt på EasyFix damprenserens gulvmundstykke med krog-og-løkke-systemet, og arbejdet kan derefter starte med rengøringsgaranti i alle hjørner og kanter. Efter rengøring kan gulvkluden fjernes fra EasyFix damprenserens gulvmundstykke uden at komme i kontakt med snavs: Træd blot på bundremmen, der er fastgjort til kluden, og træk gulvmundstykket væk og op.. Kludene kan derefter rengøres i vaskemaskinen ved 60 °C.
Funktioner og fordele
Højkvalitets mikrofiber
- Løsner og opsamler snavset optimalt for grundig rengøring af alle hårde overflader.
- Kan vaskes i vaskemaskine op til 60° C. Brug ikke skyllemiddel.
Nemt krog-og-løkke system
- Nemt at sætte gulvvaskekluden fast på gulvmundstykket ved ganske enkelt at trykke den på.
- Kluden løsnes ikke under rengøringen
Burretape på gulvkluden
- Ingen kontakt med snavset når gulvvaskekluden skiftes; træd blot på bundremmen, der er fastgjort til kluden, og træk gulvmundstykket væk og op.
Gulvvaskekluden dækker hele gulvmundstykket
- For nem rengøring af hjørner, kanter og andre områder, der kan være svære at nå.
Specifikationer
Teknisk data
|Tekstil sammensat af fibre
|100% polyester
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|345 x 112 x 18
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Stengulve.
- Hårde gulve
- Vægklinker