Slibende kludesæt til gulvmundstykke EasyFix

EasyFix slibende gulvrengøringsklude fjerner selv genstridige pletter fra ridsefaste stengulve. Krog-og-løkke-systemet tillader nem fastgørelse og fjernelse uden kontakt med snavs.

Med EasyFix slibende gulvrengøringskludesæt forsvinder alle pletter fra ridsefaste stengulve. Sættet indeholder 2 højabsorberende gulvrengøringsklude i mikrofiber, der sikrer fremragende og hygiejniske rengøringsresultater. Gulvrengøringskludene fastgøres ganske enkelt på EasyFix damprenserens gulvmundstykke med krog-og-løkke-systemet, og arbejdet kan derefter starte med rengøringsgaranti i alle hjørner og kanter. Efter rengøring kan gulvkluden fjernes fra EasyFix damprenserens gulvmundstykke uden at komme i kontakt med snavs: Træd blot på bundremmen, der er fastgjort til kluden, og træk gulvmundstykket væk og op.. Kludene kan derefter rengøres i vaskemaskinen ved 60 °C.

Funktioner og fordele
Højkvalitets mikrofiber
  • Løsner og opsamler snavset optimalt for grundig rengøring af alle hårde overflader.
  • Kan vaskes i vaskemaskine op til 60° C. Brug ikke skyllemiddel.
Nemt krog-og-løkke system
  • Nemt at sætte gulvvaskekluden fast på gulvmundstykket ved ganske enkelt at trykke den på.
  • Kluden løsnes ikke under rengøringen
Burretape på gulvkluden
  • Ingen kontakt med snavset når gulvvaskekluden skiftes; træd blot på bundremmen, der er fastgjort til kluden, og træk gulvmundstykket væk og op.
Gulvvaskekluden dækker hele gulvmundstykket
  • For nem rengøring af hjørner, kanter og andre områder, der kan være svære at nå.
Specifikationer

Teknisk data

Tekstil sammensat af fibre 100% polyester
Farve hvid
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 345 x 112 x 18
Anvendelsesområder
  • Stengulve.
  • Hårde gulve
  • Vægklinker