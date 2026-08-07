Med EasyFix slibende gulvrengøringskludesæt forsvinder alle pletter fra ridsefaste stengulve. Sættet indeholder 2 højabsorberende gulvrengøringsklude i mikrofiber, der sikrer fremragende og hygiejniske rengøringsresultater. Gulvrengøringskludene fastgøres ganske enkelt på EasyFix damprenserens gulvmundstykke med krog-og-løkke-systemet, og arbejdet kan derefter starte med rengøringsgaranti i alle hjørner og kanter. Efter rengøring kan gulvkluden fjernes fra EasyFix damprenserens gulvmundstykke uden at komme i kontakt med snavs: Træd blot på bundremmen, der er fastgjort til kluden, og træk gulvmundstykket væk og op.. Kludene kan derefter rengøres i vaskemaskinen ved 60 °C.