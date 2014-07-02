For permanent stribefrie resultater: Udskift sugelæben (170 mm) på det smalle sugemundstykke hurtigt og nemt. På denne måde rengør din Window Vac alle glatte overflader uden striber. Velegnet til: WV 1 Go, WV 1 Compact, WV 2, WV 2 Universal, WV 3 Comfort, WV 5 og WVP 10.