Smalle gummilister (170 mm)
Udskiftningssugelæber til stribefri renhed på alle glatte overflader – helt uden dryppende snavset vand. Velegnet til de smalle sugemundstykker på vores Window Vacs.
For permanent stribefrie resultater: Udskift sugelæben (170 mm) på det smalle sugemundstykke hurtigt og nemt. På denne måde rengør din Window Vac alle glatte overflader uden striber. Velegnet til: WV 1 Go, WV 1 Compact, WV 2, WV 2 Universal, WV 3 Comfort, WV 5 og WVP 10.
Funktioner og fordele
Hurtig udskiftning af skraberbladet.
Blød silikone liste
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|2
|Farve
|sort
|Mål (L x B x H) (mm)
|170 x 42 x 5
Anvendelsesområder
- Bondegårds vinduer
- Glatte overflader
- Vindue og glasoverflader.
- Spejle
- Fliser
- Brusebad / badekar
- Arbejdsområder i køkkenet
- Kondens
- Solcelleanlæg / Altan solcelleanlæg.