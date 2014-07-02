Smalle gummilister (170 mm)

Udskiftningssugelæber til stribefri renhed på alle glatte overflader – helt uden dryppende snavset vand. Velegnet til de smalle sugemundstykker på vores Window Vacs.

For permanent stribefrie resultater: Udskift sugelæben (170 mm) på det smalle sugemundstykke hurtigt og nemt. På denne måde rengør din Window Vac alle glatte overflader uden striber. Velegnet til: WV 1 Go, WV 1 Compact, WV 2, WV 2 Universal, WV 3 Comfort, WV 5 og WVP 10.

Funktioner og fordele
Hurtig udskiftning af skraberbladet.
Blød silikone liste
Specifikationer

Teknisk data

Antal (Stk.) 2
Farve sort
Mål (L x B x H) (mm) 170 x 42 x 5
Anvendelsesområder
  • Bondegårds vinduer
  • Glatte overflader
  • Vindue og glasoverflader.
  • Spejle
  • Fliser
  • Brusebad / badekar
  • Arbejdsområder i køkkenet
  • Kondens
  • Solcelleanlæg / Altan solcelleanlæg.