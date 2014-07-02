Smalt mundstykke, 225 mm (WV 2)
Smalt mundstykke med en bredde på 225 mm. Mundstykket er specielt designet til små vinduer og passer til Kärcher vinduesvaskere WV 2.
Smalt mundstykke med en bredde på 225 mm. Mundstykket er specielt designet til små vinduer og passer til Kärcher vinduesvaskere WV 2.
Funktioner og fordele
Blød silikone liste
- Efterlader ikke striber.
Kompakt størrelse
- Ideel til vinduer med sprosser eller andre smalle områder.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|1
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|225 x 37 x 125
Anvendelsesområder
- Bondegårds vinduer
- Glatte overflader
- Spejle
- Fliser