Spaltemundstykke til AD, ekstra langt
Ekstra lang fugemundstykke (350 mm) fremstillet af flammehæmmende materiale til støvsugning af kold aske. Velegnet til alle Kärcher askestøvsugere fra Home & Garden-serien.
Det ekstra lange fugemundstykke (350 mm) er fremstillet af flammehæmmende materiale og gør det muligt at støvsuge kold aske på steder, der er svære at nå – f.eks. i pejsen, brændeovnen eller grillen. Det ekstra lange fugemundstykke er et nyttigt tilbehør til alle askestøvsugere i Home & Garden-serien.
Funktioner og fordele
Velegnet til Kärcher-askestøvsugere
Fremstillet af brandhæmmende materiale
Ekstra lang, så den bedre kan nå ned i skorstene, kakkelovne eller grill
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|1
|Standardbredde (mm)
|35
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|350 x 41 x 41
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Pejs, brændeovn m.m.
- Grill