Det ekstra lange fugemundstykke (350 mm) er fremstillet af flammehæmmende materiale og gør det muligt at støvsuge kold aske på steder, der er svære at nå – f.eks. i pejsen, brændeovnen eller grillen. Det ekstra lange fugemundstykke er et nyttigt tilbehør til alle askestøvsugere i Home & Garden-serien.