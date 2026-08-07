Spaltemundstykke til AD, ekstra langt

Ekstra lang fugemundstykke (350 mm) fremstillet af flammehæmmende materiale til støvsugning af kold aske. Velegnet til alle Kärcher askestøvsugere fra Home & Garden-serien.

Det ekstra lange fugemundstykke (350 mm) er fremstillet af flammehæmmende materiale og gør det muligt at støvsuge kold aske på steder, der er svære at nå – f.eks. i pejsen, brændeovnen eller grillen. Det ekstra lange fugemundstykke er et nyttigt tilbehør til alle askestøvsugere i Home & Garden-serien.

Funktioner og fordele
Velegnet til Kärcher-askestøvsugere
Fremstillet af brandhæmmende materiale
Ekstra lang, så den bedre kan nå ned i skorstene, kakkelovne eller grill
Specifikationer

Teknisk data

Antal (Stk.) 1
Standardbredde (mm) 35
Farve sort
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 350 x 41 x 41
Anvendelsesområder
  • Pejs, brændeovn m.m.
  • Grill