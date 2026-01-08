Spaltemundstykke til WD, ekstra langt
Gennemrenoveret ekstra langt spaltemundstykke. Ideelt til svært tilgængelige steder i bilen (f.eks. mellemrum og sprækker/samlinger). Velegnet til alle Kärcher Home & Garden våd- og tørstøvsugere.
Det gennemrenoverede ekstra lange spaltemundstykke er nu tyndere og imponerer med endnu bedre håndtering. Svært tilgængelige steder såsom mindre mellemrum eller sprækker og samlinger i bilen, såvel som i hjemmet, kan nu rengøres med større komfort. Det ekstra lange spaltemundstykke er velegnet til alle Kärcher Home & Garden våd- og tørstøvsugere.
Funktioner og fordele
Fuldstændig omdesignet, tyndere og ekstra langt mundstykke.
Til grundig rengøring af områder i bilen eller hjemmet, som er svære at nå.
Egnet til alle Kärcher Home & Garden våd- og tørstøvsugere og tæpperensere.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|1
|Standardbredde (mm)
|35
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|350 x 40 x 40
Kompatible maskiner
- KWD 2 S V-15/4/18
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Ed.
- KWD 6 P S V-30/8/22/T
- SE 4
- SE 4 Plus
- SE 4 Plus Special
- SE 4001
- SE 4001 Plus
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 6 Signature Line
- T 7/1 Classic
- WD 1 Compact Batteri
- WD 1 Compact Batterisæt
- WD 2 Home
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 V-15/4/18/C
- WD 2-18 V Batterisæt V -12/18
- WD 2-18 V-12/18
- WD 3 Batteri
- WD 3 Batteri Premium
- WD 3 Batterisæt
- WD 3 P S V-17/4/20 Premium
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 P V-17/4/20 Workshop
- WD 3 Premium Batterisæt
- WD 3 S V-15/4/20 Premium
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20 Premium
- WD 3 S V-19/4/20 Premium
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3 V-19/4/20
- WD 3-18 Batterisæt V-17/20
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Batterisæt V-17/20
- WD 3-18 V-17/20
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4 V-20/6/22 Car
- WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 S Dual Battery Sæt V-20/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V 30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/8/22/T Ren.
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 6 P V-25/8/22/T
- WD 7 Control P S
Anvendelsesområder
- Gangarealer
- Svært tilgængelige områder (hjørner, sprækker, huller etc.)
- Sidelommer i bilen.