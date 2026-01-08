Spaltemundstykke til WD, ekstra langt

Gennemrenoveret ekstra langt spaltemundstykke. Ideelt til svært tilgængelige steder i bilen (f.eks. mellemrum og sprækker/samlinger). Velegnet til alle Kärcher Home & Garden våd- og tørstøvsugere.

Det gennemrenoverede ekstra lange spaltemundstykke er nu tyndere og imponerer med endnu bedre håndtering. Svært tilgængelige steder såsom mindre mellemrum eller sprækker og samlinger i bilen, såvel som i hjemmet, kan nu rengøres med større komfort. Det ekstra lange spaltemundstykke er velegnet til alle Kärcher Home & Garden våd- og tørstøvsugere.

Funktioner og fordele
Fuldstændig omdesignet, tyndere og ekstra langt mundstykke.
Til grundig rengøring af områder i bilen eller hjemmet, som er svære at nå.
Egnet til alle Kärcher Home & Garden våd- og tørstøvsugere og tæpperensere.
Specifikationer

Teknisk data

Antal (Stk.) 1
Standardbredde (mm) 35
Farve sort
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 350 x 40 x 40
Anvendelsesområder
  • Gangarealer
  • Svært tilgængelige områder (hjørner, sprækker, huller etc.)
  • Sidelommer i bilen.