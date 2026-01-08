Det gennemrenoverede ekstra lange spaltemundstykke er nu tyndere og imponerer med endnu bedre håndtering. Svært tilgængelige steder såsom mindre mellemrum eller sprækker og samlinger i bilen, såvel som i hjemmet, kan nu rengøres med større komfort. Det ekstra lange spaltemundstykke er velegnet til alle Kärcher Home & Garden våd- og tørstøvsugere.