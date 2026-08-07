Splash guard complete

Stænkskærm med velcro-lukning til roterende rullebørste. Klart udsyn til børsten takket være transparent film, samtidig med beskyttelse mod sprøjt.

Stænkskærmen er meget nem at fastgøre direkte på drevet af den roterende rullebørste og har en transparent film, som garanterer et uhindret udsyn til rengøringsbørsten til enhver tid under arbejdet og er let at skifte med velcro-lukning. Mens brugeren forbliver tør under facaderengøring, sikrer stænkskærmen også bedre rengøringsresultater, da vandet løber af facaden, og snavspartikler automatisk skylles væk.

Specifikationer

Teknisk data

Tilløbstemperatur (°C) 40
Vægt inkl. emballage (kg) 0,9
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Anvendelsesområder
  • Perfekt til rengøring af facader og solceller