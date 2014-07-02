Sprøjtelanse, 1050 mm, Roterbar

1.050 mm rustfrit stålrør med manuel forskruning og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.

1.050 mm rustfrit stålrør med manuel forskruning og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.

Specifikationer

Teknisk data

Max. Arbejdstryk (bar) 300
Længde (mm) 1050
Temperatur (°C) max. 155
Tilslutningsgevind M22 x 1,5
Greb Roterbar
Vægt inkl. emballage (kg) 1