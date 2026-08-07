Sprøjtelanse, 250 mm, Roterbar

sprøjtelanse, 250 mm, roterende, ergonomisk.

250 mm rustfrit strålerør med manuel forskruning, kan ikke drejes.

Specifikationer

Teknisk data

Max. Arbejdstryk (bar) 300
Længde (mm) 250
Temperatur (°C) max. 155
Tilslutningsgevind EASY!Lock
Greb Roterbar
Vægt inkl. emballage (kg) 0,5
Videoer
Kompatible maskiner