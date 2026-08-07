Sprøjtelanse

Sprøjtelanse i 600 mm rustfrit stål, kan drejes 360° under tryk til professionelle højtryksrensere. Kompatibel: Alle Kärcher professionelle højtryksrensere.

Sprøjtelanser i forskellige længdeversioner, rustfrit stål med håndskruefitting. Ergonomisk formede håndtagsgreb for at sikre optimal håndtering og isolering. 360° drejelig under tryk.

Funktioner og fordele
Ergonomisk bærehåndtag
  • Særdeles holdbar.
  • Robust rørformet stålramme
Specifikationer

Teknisk data

Vægt inkl. emballage (kg) 0,7