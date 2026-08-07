Sprøjtelanse
Sprøjtelanse i 600 mm rustfrit stål, kan drejes 360° under tryk til professionelle højtryksrensere. Kompatibel: Alle Kärcher professionelle højtryksrensere.
Sprøjtelanser i forskellige længdeversioner, rustfrit stål med håndskruefitting. Ergonomisk formede håndtagsgreb for at sikre optimal håndtering og isolering. 360° drejelig under tryk.
Funktioner og fordele
Ergonomisk bærehåndtag
- Særdeles holdbar.
- Robust rørformet stålramme
Specifikationer
Teknisk data
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,7