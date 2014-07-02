Sprøjtelanse, 600 mm, Roterbar
600 mm rustfrit strålerør med manuel forskruning og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.
600 mm rustfrit strålerør med manuel forskruning og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.
Specifikationer
Teknisk data
|Max. Arbejdstryk (bar)
|300
|Længde (mm)
|600
|Temperatur (°C)
|max. 155
|Tilslutningsgevind
|M22 x 1,5
|Greb
|Roterbar
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,7