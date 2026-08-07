Sprøjtelanse, 840 mm, Roterbar

850 mm rustfrit strålerør med manuel forskruning og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.

850 mm rustfrit strålerør med manuel forskruning og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk.

Specifikationer

Teknisk data

Max. Arbejdstryk (bar) 300
Længde (mm) 840
Temperatur (°C) max. 155
Tilslutningsgevind EASY!Lock
Greb Roterbar
Vægt inkl. emballage (kg) 0,9
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