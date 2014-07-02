Sprøjtelanse fodring, 1050 mm, Roterbar
1.050 mm langt, gråt strålerør, som kan drejes. Beregnet til fødevarebranchen. Alle vandførende dele er fremstillet af fødevaresikre materialer.
1.050 mm langt, gråt strålerør, som kan drejes. Beregnet til fødevarebranchen. Alle vandførende dele er fremstillet af fødevaresikre materialer.
Specifikationer
Teknisk data
|Max. Arbejdstryk (bar)
|300
|Længde (mm)
|1050
|Temperatur (°C)
|max. 155
|Tilslutningsgevind
|M22 x 1,5
|Greb
|Roterbar
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1