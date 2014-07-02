Sprøjtelanse fodring, 1050 mm, Roterbar

1.050 mm langt, gråt strålerør, som kan drejes. Beregnet til fødevarebranchen. Alle vandførende dele er fremstillet af fødevaresikre materialer.

1.050 mm langt, gråt strålerør, som kan drejes. Beregnet til fødevarebranchen. Alle vandførende dele er fremstillet af fødevaresikre materialer.

Specifikationer

Teknisk data

Max. Arbejdstryk (bar) 300
Længde (mm) 1050
Temperatur (°C) max. 155
Tilslutningsgevind M22 x 1,5
Greb Roterbar
Vægt inkl. emballage (kg) 1