Det er en god følelse, når du ser vanddråberne dryppe af din nyvaskede cykel, og alt skinner som nyt igen. Det er mindre godt, når du bliver våd, mens du gør den ren. For at forhindre dette, kan en pålidelig stænkskærm monteres på den fremragende Mobile Outdoor Cleaner OC 3 og alle de efterfølgende modeller for specifikt at beskytte brugeren og omgivelserne mod et uvelkomment brusebad. For at sikre bedre orientering under rengøringen er overfladen gennemsigtig. Stænkskærmen kan hurtigt og enkelt forbindes med sprøjtepistolen, og det er også muligt at tilslutte den til den eksisterende flad- eller detaljedyse. Efter brug pakkes den fleksible stænkskærm hurtigt væk, da den i fire trin kan foldes sammen i eksempelvis tilbehørskassen, så den er pakket pænt væk. Denne stænkskærm er ikke kompatibel med K 2 - K 7 højtryksrensere.