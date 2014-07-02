Stænkskærm til Dirt Blaster
Stænkskærm til Dirt Blaster dyse. Beskytter mod gensprøjt, specielt ved rengøring af hjørner og kanter. Passer til alle Kärchers Dirt Blaster dyser (undtagen 4.763-184)
Stænkskærm til Dirt Blaster dyse. Beskytter mod gensprøjt, specielt ved rengøring af trapper, hjørner og kanter udendørs. Passer til alle Kärchers Dirt Blaster dyser (undtagen 4.763-184).
Funktioner og fordele
Stænkbeskyttelse
- Ideel til stænkfri rengøring af hjørner og kanter.
Kompakt design
- Beskytter mod stænk ved rengøring af hjørner og kanter
Fremragende ydelse
- Rengøring af hårde overflader
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|Gul
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|192 x 193 x 176
Kompatible maskiner
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home Wood
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Home Wood T 350
- K 7 Compact
- K 7 Compact Car
- K 7 Compact Home T 450
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
Anvendelsesområder
- Trapper
- Områder rundt om hjemmet og haven.