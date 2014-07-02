Stænkskærm til Dirt Blaster

Stænkskærm til Dirt Blaster dyse. Beskytter mod gensprøjt, specielt ved rengøring af trapper, hjørner og kanter udendørs. Passer til alle Kärchers Dirt Blaster dyser (undtagen 4.763-184).

Funktioner og fordele
Stænkbeskyttelse
  • Ideel til stænkfri rengøring af hjørner og kanter.
Kompakt design
  • Beskytter mod stænk ved rengøring af hjørner og kanter
Fremragende ydelse
  • Rengøring af hårde overflader
Specifikationer

Teknisk data

Farve Gul
Vægt (kg) 0,2
Vægt inkl. emballage (kg) 0,4
Mål (L x B x H) (mm) 192 x 193 x 176
Anvendelsesområder
  • Trapper
  • Områder rundt om hjemmet og haven.