Med disse kraftfulde trimmerklinger er mos, ukontrolleret vækst og ukrudt fortid – selv på svært tilgængelige steder, der ikke kan nås med en plæneklipper. Startsættet indeholder en klingeholder med 10 trimmerklinger, der nemt kan udskiftes uden brug af værktøj. De kan bruges i alle 18 V og 36 V batteridrevne græstrimmere fra Kärcher.