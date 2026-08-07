Starter Kit Trimmeknive

Trimmerklingen fjerner uønsket vækst og mos, selv på svært tilgængelige steder, og er kompatibel med alle Kärcher Battery Power græstrimmere på 18 V og 36 V.

Med disse kraftfulde trimmerklinger er mos, ukontrolleret vækst og ukrudt fortid – selv på svært tilgængelige steder, der ikke kan nås med en plæneklipper. Startsættet indeholder en klingeholder med 10 trimmerklinger, der nemt kan udskiftes uden brug af værktøj. De kan bruges i alle 18 V og 36 V batteridrevne græstrimmere fra Kärcher.

Funktioner og fordele
Klipperesultat
  • Særligt effektivt og rent klipperesultat takket være den robuste trimmerklinge.
Værktøjsfri trimmerskift
  • Trimmerklingen kan skiftes med få bevægelser uden brug af værktøj.
Praktisk 2-i-1 startsæt
  • Klingeholderen med 10 trimmerklinger, der er inkluderet i leveringsomfanget, sikrer, at du kan arbejde i lang tid.
Perfekt matchende tilbehør
  • Kompatibel med alle Kärchers 18 V og 36 V batteridrevne græstrimmere.
Specifikationer

Teknisk data

Antal klinger 2
Skærebredde (cm) 23
Farve Grå
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 118 x 118 x 35
Anvendelsesområder
  • Græsplæne
  • Plænekanter, f.eks. langs blomsterbede eller stier.