Starter Kit Trimmeknive
Trimmerklingen fjerner uønsket vækst og mos, selv på svært tilgængelige steder, og er kompatibel med alle Kärcher Battery Power græstrimmere på 18 V og 36 V.
Med disse kraftfulde trimmerklinger er mos, ukontrolleret vækst og ukrudt fortid – selv på svært tilgængelige steder, der ikke kan nås med en plæneklipper. Startsættet indeholder en klingeholder med 10 trimmerklinger, der nemt kan udskiftes uden brug af værktøj. De kan bruges i alle 18 V og 36 V batteridrevne græstrimmere fra Kärcher.
Funktioner og fordele
Klipperesultat
- Særligt effektivt og rent klipperesultat takket være den robuste trimmerklinge.
Værktøjsfri trimmerskift
- Trimmerklingen kan skiftes med få bevægelser uden brug af værktøj.
Praktisk 2-i-1 startsæt
- Klingeholderen med 10 trimmerklinger, der er inkluderet i leveringsomfanget, sikrer, at du kan arbejde i lang tid.
Perfekt matchende tilbehør
- Kompatibel med alle Kärchers 18 V og 36 V batteridrevne græstrimmere.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal klinger
|2
|Skærebredde (cm)
|23
|Farve
|Grå
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|118 x 118 x 35
Anvendelsesområder
- Græsplæne
- Plænekanter, f.eks. langs blomsterbede eller stier.