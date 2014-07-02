Støvsugersæt til værktøjsbrug

Fleksibel sugeslange (1 m) inklusiv adapter for tilslutning af el-værktøj f.eks. stiksave, slibemaskiner, boremaskiner m.m.

Fleksibel sugeslange (1 m) inklusiv adapter for tilslutning af el-værktøj f.eks. stiksave, slibemaskiner, boremaskiner m.m.

Funktioner og fordele
Stik til elværktøj
  • Sugeslangen tilsluttes elværktøjets aftræk
  • Støvet suges direkte far elværktøjet under arbejdet uden at komme i den omgivende luft.
Fleksibel tilslutning af sugeslangen
  • Mere fri bevægelighed
  • Let og praktisk at anvende
Tilbehørssæt til alle Kärcher Home & Garden våd- og tørstøvsuger..
Specifikationer

Teknisk data

Antal (-del) 2
Standardbredde (mm) 35
Farve sort
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 1220 x 41 x 41
Anvendelsesområder
  • Værksted
  • Renovering