Støvsugersæt til værktøjsbrug
Fleksibel sugeslange (1 m) inklusiv adapter for tilslutning af el-værktøj f.eks. stiksave, slibemaskiner, boremaskiner m.m.
Fleksibel sugeslange (1 m) inklusiv adapter for tilslutning af el-værktøj f.eks. stiksave, slibemaskiner, boremaskiner m.m.
Funktioner og fordele
Stik til elværktøj
- Sugeslangen tilsluttes elværktøjets aftræk
- Støvet suges direkte far elværktøjet under arbejdet uden at komme i den omgivende luft.
Fleksibel tilslutning af sugeslangen
- Mere fri bevægelighed
- Let og praktisk at anvende
Tilbehørssæt til alle Kärcher Home & Garden våd- og tørstøvsuger..
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (-del)
|2
|Standardbredde (mm)
|35
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|1220 x 41 x 41
Kompatible maskiner
- KWD 2 S V-15/4/18
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Ed.
- KWD 6 P S V-30/8/22/T
- SGV 8/5
- WD 1 Compact Batteri
- WD 1 Compact Batterisæt
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 V-15/4/18/C
- WD 2-18 V Batterisæt V -12/18
- WD 2-18 V-12/18
- WD 3 Batteri
- WD 3 Batteri Premium
- WD 3 Batterisæt
- WD 3 P S V-17/4/20 Premium
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 P V-17/4/20 Workshop
- WD 3 Premium Batterisæt
- WD 3 S V-15/4/20 Premium
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20 Premium
- WD 3 S V-19/4/20 Premium
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3 V-19/4/20
- WD 3-18 Batterisæt V-17/20
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Batterisæt V-17/20
- WD 3-18 V-17/20
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4 V-20/6/22 Car
- WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 S Dual Battery Sæt V-20/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V 30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/8/22/T Ren.
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 6 P V-25/8/22/T
- WD 7 Control P S
Anvendelsesområder
- Værksted
- Renovering