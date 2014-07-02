Stoffilterposer

Bomuld, vaskbar (40°C)

Til CV 30/1, 38/1.

Specifikationer

Teknisk data

Mængde (Stk.) 1
Farve hvid
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 190 x 190 x 25
Kompatible maskiner