Stenvalsen er det perfekte tilbehør til dybderens af robuste hårde gulve som f.eks. sten eller keramik (den er dog ikke velegnet til sarte naturstensgulve som marmor eller terracotta). Kompatibel med FCV 4-gulvmoppen. Takket være de integrerede børster fjerner stenvalsen ubesværet genstridigt snavs og får selv fuger og ujævne overflader til at skinne igen. Vores Pure!Roll®-valser er velegnede til maskinvask ved op til 60°C.