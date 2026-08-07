Stone roller FCV 4
Rengøring af robuste hårde gulve og beskidte fuger kunne ikke være nemmere: Med Pure!Roll®-stenvalsen til FCV 4-gulvmoppen har genstridige pletter ikke en chance. Kan maskinvaskes ved op til 60 °C.
Stenvalsen er det perfekte tilbehør til dybderens af robuste hårde gulve som f.eks. sten eller keramik (den er dog ikke velegnet til sarte naturstensgulve som marmor eller terracotta). Kompatibel med FCV 4-gulvmoppen. Takket være de integrerede børster fjerner stenvalsen ubesværet genstridigt snavs og får selv fuger og ujævne overflader til at skinne igen. Vores Pure!Roll®-valser er velegnede til maskinvask ved op til 60°C.
Funktioner og fordele
Pure!Roll® med mikrofiber af høj kvalitet
- Løsner og opsamler snavset optimalt for grundig rengøring af alle hårde overflader.
- Kan vaskes i vaskemaskine op til 60° C. Brug ikke skyllemiddel.
Integreret børstehår.
- Til ubesværet fjernelse af genstridig snavs.
- Selv sprækker og ujævne gulve bliver glitrende rene.
Specifikationer
Teknisk data
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|254 x 77 x 60
Anvendelsesområder
- Stengulve.
- Selv genstridige snavs
- Teglfuger