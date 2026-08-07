Stone roller KFL 1, FCV 2, FCV 3
Nem rengøring af ikke-følsomme hårde gulve samt snavsede sprækker og fuger: Med stenvalsen til KFL 1, FCV 2 og FCV 3 gulvvaskere har genstridige pletter ingen chance.
Stenvalsen er det perfekte tilbehør til dybdegående rengøring af ikke-følsomme hårde gulve som for eksempel sten eller keramik (den er dog ikke egnet til følsomme naturstensgulve som marmor eller terracotta). Den er kompatibel med KFL 1, FCV 2 og FCV 3 gulvvaskere. Takket være de integrerede børster fjerner stenvalsen ubesværet genstridigt snavs og får selv sprækker og ujævne overflader til at skinne igen.
Funktioner og fordele
Højkvalitets mikrofiber
Integreret børstehår.
Specifikationer
Teknisk data
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|246 x 136 x 56
Anvendelsesområder
- Stengulve.
- Selv genstridige snavs
- Teglfuger