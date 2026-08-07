Stenvalsen er det perfekte tilbehør til dybdegående rengøring af ikke-følsomme hårde gulve som for eksempel sten eller keramik (den er dog ikke egnet til følsomme naturstensgulve som marmor eller terracotta). Den er kompatibel med KFL 1, FCV 2 og FCV 3 gulvvaskere. Takket være de integrerede børster fjerner stenvalsen ubesværet genstridigt snavs og får selv sprækker og ujævne overflader til at skinne igen.