Strålerør til toilet og tagrende

Rustfrit strålerør til toiletter og tagrender, med dyseindsats. Takket være det specielle design renses tagrender og toiletter effektivt og hygiejnisk.

Rustfrit strålerør til toiletter og tagrender, med dyseindsats. Takket være det specielle design renses tagrender og toiletter effektivt og hygiejnisk.

Specifikationer

Teknisk data

Tilslutningsgevind EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 0,6
Kompatible maskiner