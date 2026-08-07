Strålerør til undervognsrengøring

Undervognsstrålerør af rustfrit stål til effektiv og bekvem rengøring af undervogn og skærme på køretøjer. Eksklusive højtryksdyse.

Undervognsstrålerør af rustfrit stål til effektiv og bekvem rengøring af undervogn og skærme på køretøjer. Eksklusive højtryksdyse.

Specifikationer

Teknisk data

Længde (mm) 700
Tilslutningsgevind EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 1
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