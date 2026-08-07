Styreskinne til kædesav 18-30 CNS
Perfekt kompatibel med batterikædesaven CNS 18-30 fra Kärcher: Styreskinnen er ultra-enkel at skifte og hjælper med at levere de bedst mulige skæreresultater.
CNS 18-30 styringsskinnen er den ideelle tilbehørsdel til CNS 18-30 Batterikædesaven og bringer mange fordele med sig. Skinnen er hurtig og nem at skifte og er designet til at være ultra-robust og langtidsholdbar. Brugt i kombination med kæden, giver styreskinnen maksimal sikkerhed takket være en lav tilbageslagseffekt, hvilket gør det muligt for brugeren at arbejde i fuld sikkerhed og kontrol. Styreskinnen leverer også den bedst mulige skæreydelse i en bred vifte af applikationer. CNS 18-30 styringsskinnen er det perfekte valg for alle, der har brug for en pålidelig og kraftfuld Kärcher motorsav til opgaver i haven.
Funktioner og fordele
Premium styreskinne.
- Til optimal skæreevne.
Værktøjsfri skift af savklinge
- Hurtigt og nemt skift af savklinger uden brug af værktøj.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|353 x 51
Anvendelsesområder
- Fældning af små træer.
- Grene
- Brænde