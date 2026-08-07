Styreskinne til kædesav 18-30 CNS

Perfekt kompatibel med batterikædesaven CNS 18-30 fra Kärcher: Styreskinnen er ultra-enkel at skifte og hjælper med at levere de bedst mulige skæreresultater.

CNS 18-30 styringsskinnen er den ideelle tilbehørsdel til CNS 18-30 Batterikædesaven og bringer mange fordele med sig. Skinnen er hurtig og nem at skifte og er designet til at være ultra-robust og langtidsholdbar. Brugt i kombination med kæden, giver styreskinnen maksimal sikkerhed takket være en lav tilbageslagseffekt, hvilket gør det muligt for brugeren at arbejde i fuld sikkerhed og kontrol. Styreskinnen leverer også den bedst mulige skæreydelse i en bred vifte af applikationer. CNS 18-30 styringsskinnen er det perfekte valg for alle, der har brug for en pålidelig og kraftfuld Kärcher motorsav til opgaver i haven.

Funktioner og fordele
Premium styreskinne.
  • Til optimal skæreevne.
Værktøjsfri skift af savklinge
  • Hurtigt og nemt skift af savklinger uden brug af værktøj.
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt inkl. emballage (kg) 0,3
Mål (L x B x H) (mm) 353 x 51
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Fældning af små træer.
  • Grene
  • Brænde