Sugefilter med tilbageløbsventil, 1"

Sugefilter med tilbageløbsventil i basisversionen til sammenkobling med 1" sugeslangen i metermål.

Sugefilter Basis med tilbageløbsventil til 1" slanger. Velegnet til at koble sugeslanger i metermål til havepumper, brugsvandsautomater og husvandværker. Tilbageløbsventilen hindrer det transporterede vand i at løbe tilbage og forkorter dermed genoppumpningstiden. Inklusive 1 slangeklemme.

Funktioner og fordele
Tilbageløbsventil
  • Tilbageløbsventilen forhindrer, at oppumpet vand løber tilbage, og forkorter dermed tiden til fornyet opsugning.
Tilslutning til bulk-sugeslange.
  • Til individuel setup af sugeslangesæt
Specifikationer

Teknisk data

Størrelser. Egnet til 1" slanger.
Farve sort
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 40 x 142 x 40
Anvendelsesområder
  • Pumper vand fra f.eks. regnvandstønde, bassin eller anden kilde.