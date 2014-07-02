Sugefilter med tilbageløbsventil, 1"
Sugefilter med tilbageløbsventil i basisversionen til sammenkobling med 1" sugeslangen i metermål.
Sugefilter Basis med tilbageløbsventil til 1" slanger. Velegnet til at koble sugeslanger i metermål til havepumper, brugsvandsautomater og husvandværker. Tilbageløbsventilen hindrer det transporterede vand i at løbe tilbage og forkorter dermed genoppumpningstiden. Inklusive 1 slangeklemme.
Funktioner og fordele
Tilbageløbsventil
- Tilbageløbsventilen forhindrer, at oppumpet vand løber tilbage, og forkorter dermed tiden til fornyet opsugning.
Tilslutning til bulk-sugeslange.
- Til individuel setup af sugeslangesæt
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelser.
|Egnet til 1" slanger.
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|40 x 142 x 40
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Pumper vand fra f.eks. regnvandstønde, bassin eller anden kilde.