Sugefilter Basis med tilbageløbsventil til 1" slanger. Velegnet til at koble sugeslanger i metermål til havepumper, brugsvandsautomater og husvandværker. Tilbageløbsventilen hindrer det transporterede vand i at løbe tilbage og forkorter dermed genoppumpningstiden. Inklusive 1 slangeklemme.