Sugefilter med tilbageløbsventil, Premium
Sugefilter Premium med tilbageløbsventil til sammenkobling med sugeslangen i metermål.
Sugefilter Premium med tilbageløbsventil i robust udførelse (metal/plast) til 3/4" og 1" slanger. Velegnet til at koble sugeslanger i metermål til havepumper, brugsvandsautomater og husvandværker. Hindrer tilbageløb af det transporterede vand og forkorter dermed genoppumpningstiden. Inklusive 1 slangeklemme.
Funktioner og fordele
Metal-/plastmodel
Tilbageløbsventil
Tilslutning til bulk-sugeslange.
Sæt
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelser.
|Egnet til 3/4" og 1" slanger.
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|47 x 140 x 47
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Pumper vand fra f.eks. regnvandstønde, bassin eller anden kilde.