Sugefilter med tilbageløbsventil, Premium

Sugefilter Premium med tilbageløbsventil til sammenkobling med sugeslangen i metermål.

Sugefilter Premium med tilbageløbsventil i robust udførelse (metal/plast) til 3/4" og 1" slanger. Velegnet til at koble sugeslanger i metermål til havepumper, brugsvandsautomater og husvandværker. Hindrer tilbageløb af det transporterede vand og forkorter dermed genoppumpningstiden. Inklusive 1 slangeklemme.

Funktioner og fordele
Metal-/plastmodel
Tilbageløbsventil
Tilslutning til bulk-sugeslange.
Sæt
Specifikationer

Teknisk data

Størrelser. Egnet til 3/4" og 1" slanger.
Farve sort
Vægt (kg) 0,3
Vægt inkl. emballage (kg) 0,3
Mål (L x B x H) (mm) 47 x 140 x 47
Anvendelsesområder
  • Pumper vand fra f.eks. regnvandstønde, bassin eller anden kilde.