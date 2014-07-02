Sugefilter Premium med tilbageløbsventil i robust udførelse (metal/plast) til 3/4" og 1" slanger. Velegnet til at koble sugeslanger i metermål til havepumper, brugsvandsautomater og husvandværker. Hindrer tilbageløb af det transporterede vand og forkorter dermed genoppumpningstiden. Inklusive 1 slangeklemme.