Sugeslange i metermål
Vakuumsikker spiralslange i metermål, længden tilpasses individuelle ønsker, tilsluttes til lænse-, have- og dyk-/trykpumper såvel som husvandværker og brugsvandsautomater.
Vakuumsikker spiralslange i metermål med en diameter på 3/4" og en samlet længde på 25 m til transport og oppumpning af vand. Slangelængden er nem at tilpasse individuelle ønsker. Velegnet som sugesæt i kombination med Kärcher tilslutningsstykker og Kärcher sugefiltre. Perfekt i kombination med dykpumper, havepumper og tryk-/dykpumper samt brugsvandsforsyning via brugsvandsautomater og husvandværker.
Funktioner og fordele
Metermål
- Slangerne kan forkortes efter behov. Kan anvendes som enkelt sugeslangesæt sammen med forbindelsesslanger og sugefiltre.
Vakuumresistent spiralslange
- Fleksibel slange til forsyning og pumpning af vand
Specifikationer
Teknisk data
|Længde (m)
|25
|Diameter
|3/4″
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|4,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|4,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|380 x 380 x 152
Anvendelsesområder
- Pumper vand fra f.eks. regnvandstønde, bassin eller anden kilde.