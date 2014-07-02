Vakuumsikker spiralslange i metermål med en diameter på 3/4" og en samlet længde på 25 m til transport og oppumpning af vand. Slangelængden er nem at tilpasse individuelle ønsker. Velegnet som sugesæt i kombination med Kärcher tilslutningsstykker og Kärcher sugefiltre. Perfekt i kombination med dykpumper, havepumper og tryk-/dykpumper samt brugsvandsforsyning via brugsvandsautomater og husvandværker.