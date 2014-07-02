Sugeslange i metermål

Vakuumsikker spiralslange i metermål, længden tilpasses individuelle ønsker, tilsluttes til lænse-, have- og dyk-/trykpumper såvel som husvandværker og brugsvandsautomater.

Vakuumsikker spiralslange i metermål med en diameter på 3/4" og en samlet længde på 25 m til transport og oppumpning af vand. Slangelængden er nem at tilpasse individuelle ønsker. Velegnet som sugesæt i kombination med Kärcher tilslutningsstykker og Kärcher sugefiltre. Perfekt i kombination med dykpumper, havepumper og tryk-/dykpumper samt brugsvandsforsyning via brugsvandsautomater og husvandværker.

Funktioner og fordele
Metermål
  • Slangerne kan forkortes efter behov. Kan anvendes som enkelt sugeslangesæt sammen med forbindelsesslanger og sugefiltre.
Vakuumresistent spiralslange
  • Fleksibel slange til forsyning og pumpning af vand
Specifikationer

Teknisk data

Længde (m) 25
Diameter 3/4″
Farve sort
Vægt (kg) 4,2
Vægt inkl. emballage (kg) 4,2
Mål (L x B x H) (mm) 380 x 380 x 152
Anvendelsesområder
  • Pumper vand fra f.eks. regnvandstønde, bassin eller anden kilde.