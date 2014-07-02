Sugeslange til rørledninger
Tilslutningsklar, vakuumsikker sugeslange til tilslutning til rammede boringer eller rørledninger på indsugningssiden. Velegnet til brugsvandsautomater og husvandværker.
Brugsklar vakuumsikker spiralslange med en diameter på 3/4" og en længde på 0,5 m til oppumpning af vand. Tilsluttes på sugesiden af brugsvandsautomater og husvandværker. Sugeslangen har 1" udvendigt gevind (33,3 mm) på begge sider. Stor fleksibilitet nedsætter støjniveauet betragteligt ved fast installation. Bemærk: Sugeslangen må ikke anvendes som trykslange!
Funktioner og fordele
Vakuumtæt tilslutning mellem brønd og rørledninger
- Hvis der er tilsluttet en brugsvandspumpe, kan slangen bruges som fleksibel forbindelse på sugesiden eller som forbindelse til pumperørsystemet, hvilket i øvrigt er lydsvag.
Specifikationer
Teknisk data
|Længde (m)
|0,6
|Diameter
|3/4″
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|600 x 50 x 50
Anvendelsesområder
- Pumper vand fra f.eks. regnvandstønde, bassin eller anden kilde.