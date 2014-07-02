Brugsklar vakuumsikker spiralslange med en diameter på 3/4" og en længde på 0,5 m til oppumpning af vand. Tilsluttes på sugesiden af brugsvandsautomater og husvandværker. Sugeslangen har 1" udvendigt gevind (33,3 mm) på begge sider. Stor fleksibilitet nedsætter støjniveauet betragteligt ved fast installation. Bemærk: Sugeslangen må ikke anvendes som trykslange!