Sugeslange til rørledninger

Tilslutningsklar, vakuumsikker sugeslange til tilslutning til rammede boringer eller rørledninger på indsugningssiden. Velegnet til brugsvandsautomater og husvandværker.

Brugsklar vakuumsikker spiralslange med en diameter på 3/4" og en længde på 0,5 m til oppumpning af vand. Tilsluttes på sugesiden af brugsvandsautomater og husvandværker. Sugeslangen har 1" udvendigt gevind (33,3 mm) på begge sider. Stor fleksibilitet nedsætter støjniveauet betragteligt ved fast installation. Bemærk: Sugeslangen må ikke anvendes som trykslange!

Funktioner og fordele
Vakuumtæt tilslutning mellem brønd og rørledninger
  • Hvis der er tilsluttet en brugsvandspumpe, kan slangen bruges som fleksibel forbindelse på sugesiden eller som forbindelse til pumperørsystemet, hvilket i øvrigt er lydsvag.
Specifikationer

Teknisk data

Længde (m) 0,6
Diameter 3/4″
Farve sort
Vægt (kg) 0,2
Vægt inkl. emballage (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 600 x 50 x 50
Anvendelsesområder
  • Pumper vand fra f.eks. regnvandstønde, bassin eller anden kilde.