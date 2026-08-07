Tilslut blot pumpen direkte til en indendørs rørledning med PerfectConnect 1,5 m sugesæt til 1" (25 mm) sugerør. Sættet indeholder en vakuumtæt 1,5 meter sugeslange med en diameter på 3/4" og G1 tilslutningsgevind (33,3 mm) på begge sider, samt et tilslutningsstykke til 1" rørledninger. Dette sæt tilsluttes nemt og enkelt sugesiden af ​​havepumper, elektroniske boosterpumper og hjemmepumper til brugsvandsforsyning i husstanden. Den høje fleksibilitet betyder en betydelig støjreduktion i permanente installationer. Kärcher PerfectConnect-tætningsprincippet for BP-tilbehøret betyder også, at de kan sammensættes hurtigt og enkelt, hvilket giver en yderst pålidelig tætning for at sikre problemfri pumpedrift.