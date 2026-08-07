Sugeslangesæt 1,5 m til 1" sugerørledninger
1,5 m sugesæt med tilslutningsklar, vakuumtæt sugeslange til tilslutning af pumper med 1" rørledninger på sugesiden. Ideel til elektroniske boosterpumper og hjemmepumper.
Tilslut blot pumpen direkte til en indendørs rørledning med PerfectConnect 1,5 m sugesæt til 1" (25 mm) sugerør. Sættet indeholder en vakuumtæt 1,5 meter sugeslange med en diameter på 3/4" og G1 tilslutningsgevind (33,3 mm) på begge sider, samt et tilslutningsstykke til 1" rørledninger. Dette sæt tilsluttes nemt og enkelt sugesiden af havepumper, elektroniske boosterpumper og hjemmepumper til brugsvandsforsyning i husstanden. Den høje fleksibilitet betyder en betydelig støjreduktion i permanente installationer. Kärcher PerfectConnect-tætningsprincippet for BP-tilbehøret betyder også, at de kan sammensættes hurtigt og enkelt, hvilket giver en yderst pålidelig tætning for at sikre problemfri pumpedrift.
Funktioner og fordele
Vakuumtæt tilslutning mellem brønd og rørledninger
- Hvis der er tilsluttet en brugsvandspumpe, kan slangen bruges som fleksibel forbindelse på sugesiden eller som forbindelse til pumperørsystemet, hvilket i øvrigt er lydsvag.
Forbindelsesstykke til 1" sugerør uden gevind.
- Værktøjsfri forbindelse af pumpen til 1" rørledningen.
Specifikationer
Teknisk data
|Længde (m)
|1,5
|Gevindstørrelse
|G1
|Diameter
|3/4″
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|216 x 91 x 245
Udstyr
- Tilbehør i Kärchers PerfectConnect-sortiment
Anvendelsesområder
- Pumper vand fra f.eks. regnvandstønde, bassin eller anden kilde.