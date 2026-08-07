Den vakuumtætte 7 m sugeslange med sugefilter og en diameter på 3/4" er ideel til at suge vand fra alternative kilder og muliggør særlig pålidelig tætning og problemfri pumpedrift takket være PerfectConnect tætningsprincippet. Den integrerede kontraventil forhindrer det pumpede vand i at strømme tilbage, hvilket forkorter opsugningstiden. Sugesættet kan meget nemt tilsluttes sugesiden af ​​havepumper, elektroniske boosterpumper og hjemmepumper til vandforsyning til husstande. Tilslutningssættet kan også bruges som forlængelse af spiralsugeslangen. Til pumper med G1 (33,3 mm) tilslutningsgevind.