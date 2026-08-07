Sugeslangesæt, 7.0 m
Ideelt sugesæt til havepumper og servicevandforsyning i husholdningen. Inkluderer en tilslutningsklar, vakuumsikker 7 m sugeslange med sugefilter, kontraventil og PerfectConnect tætning.
Den vakuumtætte 7 m sugeslange med sugefilter og en diameter på 3/4" er ideel til at suge vand fra alternative kilder og muliggør særlig pålidelig tætning og problemfri pumpedrift takket være PerfectConnect tætningsprincippet. Den integrerede kontraventil forhindrer det pumpede vand i at strømme tilbage, hvilket forkorter opsugningstiden. Sugesættet kan meget nemt tilsluttes sugesiden af havepumper, elektroniske boosterpumper og hjemmepumper til vandforsyning til husstande. Tilslutningssættet kan også bruges som forlængelse af spiralsugeslangen. Til pumper med G1 (33,3 mm) tilslutningsgevind.
Funktioner og fordele
Komplet, brugsklar vakuumtæt spiralslange med sugefilter og beskyttelse mod tilbageløb.
- Monteres nemt og enkelt på pumpen for at trække vand ind.
Specifikationer
Teknisk data
|Længde (m)
|7
|Gevindstørrelse
|G1
|Diameter
|3/4″
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|1,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|120 x 380 x 380
Udstyr
- Tilbehør i Kärchers PerfectConnect-sortiment
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Pumper vand fra f.eks. regnvandstønde, bassin eller anden kilde.