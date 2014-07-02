T Racer reservedyser til K2 - K5
Grå erstatningsdyser i høj kvalitet til nem udskiftning af T-Racer dyser. Velegnet til højtryksrensere i serierne K2-K5 (T 250, T 300, T 400).
Funktioner og fordele
Erstatningsdyse
- Hurtig og nem udskiftning af gamle dyser
- Ekstrem holdbar – høj kvalitet
Højtryk – flad dyse
- Rengøring af jævnt og fjerner genstridigt snavs
- Ideel til rengøring af større områder.
Kraftfuld rengøring med højtryk
- Løsner fastgroet snavs bedre og Rengøring af effektivt.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Mål (L x B x H) (mm)
|90 x 125 x 30