Tæppeglider Mini gør et rigtig godt stykke arbejde, når det kommer til rengøring af svært tilgængelige, tæppebelagte overflader. Den er let at fastgøre til gulvmundstykket EasyFix Mini uden at komme i kontakt med snavs overhovedet og er ideel til at friske selv små og uregelmæssigt formede tæppeoverflader op ved hjælp af damp.