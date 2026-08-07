Tæppeglider Mini
Frisker selv uregelmæssigt formede og svært tilgængelige tæppebelagte overflader op ved hjælp af damp: Tæppeglider Mini fastgøres ubesværet til EasyFix Mini gulvmundstykket uden at komme i kontakt med snavs overhovedet.
Tæppeglider Mini gør et rigtig godt stykke arbejde, når det kommer til rengøring af svært tilgængelige, tæppebelagte overflader. Den er let at fastgøre til gulvmundstykket EasyFix Mini uden at komme i kontakt med snavs overhovedet og er ideel til at friske selv små og uregelmæssigt formede tæppeoverflader op ved hjælp af damp.
Funktioner og fordele
Velegnet til EasyFix Mini gulvmundstykke
- Det er nemt at give tæpper nyt liv med damp.
- Dens kompakte form betyder, at den kan friske selv svært tilgængelige tæppebelagte overflader op uden besvær.
EasyFix gulvmundstykket skubbes nemt ind i tæppeglideren og ud igen.
- For praktisk håndtering uden at være nødt til at bøje sig ned.
- Det er muligt hurtigt at skifte mellem rengøring af hårde gulve og tæppebelagte gulve, når man bruger damp.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|285 x 178 x 46
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Gulvtæpper