Telescopic handle

Behageligt og praktisk: Det teleskopiske håndtag kan installeres på den batteridrevne græssaks med bare få håndbevægelser - til simpel håndtering og ubesværet klipning af plænekanter.

Plæne vedligeholdelse har aldrig været nemmere: Takket være den fleksible indstilling og justering af højden fra 74 til 116 centimeter, kan du trimme dine plænekanter uden at skulle bøje dig ned. Telescopic handle græssaksen passer til det batteridrevne græssaks GSH 2 Plus og GSH 4-4 Plus.

Funktioner og fordele
Telescopic handle: Enkel installation
Enkel installation
Hurtig installering af teleskopiske håndtag med ledningsfri forbindelse.
Telescopic handle: Komfortabel teleskop-stang
Komfortabel teleskop-stang
Uendelig variabel indstilling og justering af arbejdshøjden til kroppens højde og jobkrav.
Telescopic handle: 180° vinkeljustering.
180° vinkeljustering.
Endnu mere præcise klipninger af plnæekanterne.
Specifikationer

Teknisk data

Farve sølv
Vægt (kg) 0,5
Vægt inkl. emballage (kg) 0,8
Mål (L x B x H) (mm) 670 x 78 x 670
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Plænekanter, f.eks. langs blomsterbede eller stier.