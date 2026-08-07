Telescopic handle
Behageligt og praktisk: Det teleskopiske håndtag kan installeres på den batteridrevne græssaks med bare få håndbevægelser - til simpel håndtering og ubesværet klipning af plænekanter.
Plæne vedligeholdelse har aldrig været nemmere: Takket være den fleksible indstilling og justering af højden fra 74 til 116 centimeter, kan du trimme dine plænekanter uden at skulle bøje dig ned. Telescopic handle græssaksen passer til det batteridrevne græssaks GSH 2 Plus og GSH 4-4 Plus.
Funktioner og fordele
Enkel installationHurtig installering af teleskopiske håndtag med ledningsfri forbindelse.
Komfortabel teleskop-stangUendelig variabel indstilling og justering af arbejdshøjden til kroppens højde og jobkrav.
180° vinkeljustering.Endnu mere præcise klipninger af plnæekanterne.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sølv
|Vægt (kg)
|0,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|670 x 78 x 670
Anvendelsesområder
- Plænekanter, f.eks. langs blomsterbede eller stier.