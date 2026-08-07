Teleskopforlænger til PGS 4-18
Arbejd selv i svimlende højder: Teleskopforlængeren er det perfekte tilbehør til den PGS 4-18 batteridrevne grensav og den TLO 2-18 batteridrevne træsaks, så du kan skære træ og grene i en højde på op til 3,5 m.
Havearbejde i højden er nemt: Teleskopforlængeren til den batteridrevne grensav PGS 4-18 og den batteridrevne træsaks TLO 2-18 gør, at du kan indstille arbejdshøjden til, hvad du vil, mellem 147 og 205 centimeter og justere arbejdsvinklen med op til 135°. At skære træ og grene højere oppe er intet problem.
Funktioner og fordele
Komfortabel teleskop-stang
135° vinkeljustering
Enkel installation
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sølv
|Vægt (kg)
|1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|1470 x 69 x 69
Anvendelsesområder
- Højtsiddende grene