Havearbejde i højden er nemt: Teleskopforlængeren til den batteridrevne grensav PGS 4-18 og den batteridrevne træsaks TLO 2-18 gør, at du kan indstille arbejdshøjden til, hvad du vil, mellem 147 og 205 centimeter og justere arbejdsvinklen med op til 135°. At skære træ og grene højere oppe er intet problem.